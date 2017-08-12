На Дніпропетровщині ентузіасти-археологи знайшли поховання часів Другої світової

Останки сімох німців знайшли під час розкопок на Дніпропетровщині. Там триває унікальна експедиція на землях, де точилися запеклі бої під час Другої світової війни. Досліджують територію навіть спеціальним міні-екскаватором. Речі, що вже подняли на поверхню, наче нові.

У пошуковій вахті беруть участь понад сотня ентузіастів зі всієї України. Вперше під час розкопок застосували міні-екскаватор - він знімає верхній шар грунту, а вже далі в хід ідуть лопати та пензлики.