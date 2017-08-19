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У Львові немовля померло від кашлюку

19 серпня 2017, 14:03
У Львові немовля померло від кашлюку

Двомісячне немовля померло від кашлюку у Львові. Родина мешкає у Перемишлянах. Інфекцію хлопчик підчепив від старших дітей. Братик і сестричка вже одужали, а немовля не витримало.

Фатальним стало пізнє звернення батьків до медиків. Адже 10 днів дитину лікували вдома - думали, що це звичайна застуда. Коли стан хлопчика погіршився, його відвезли до львівської інфекційної лікарні. Та після трьох діб у реанімації немовля померло. Щеплень ще не мав, адже просто не дожив  до планової вакцинації.

Здоровье, свідок

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