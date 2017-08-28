Моторошна смерть на паркані в Ужгороді

У самому центрі Ужгорода близько дев'ятої ранку 50-річний чоловік вирішив скоротити шлях і пішов через провулок. Там встановлено залізний паркан із хвірткою, яку в цей час ще ніхто не відкрив. Тож чоловік вирішив перелізти через загорожу. Та зачепившись за гострий штир, він просто повис на металевій конструкції. На біду, залізяччя пошкодило артерію й почалася кровотеча.

Скільки чоловік провисів на паркані - невідомо. Коли поряд опинилися люди, вони викликали швидку, проте медики вже нічим допомогти не змогли. Чоловік зійшов кров'ю і помер. Нині правоохоронці з'ясовують особу загиблого і всі обставини трагедії. Експерти проводять аналізи на вміст алкоголю в його крові.