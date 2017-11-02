Японці презентували оновлену версію робопесика

В Японії презентували собаку-робота! Електронна іграшка з неймовірними блакитними OLED-очима! Він здатний зрозуміти своїх господарів, встановити з ними емоційний зв’язок. Для цього він сканує спеціальними датчиками звуки та зображення. Тіло собаки рухається по 22 вісям. Роботи акумулятора вистачить на дві години, а заряджається іграшка за три.

Цікаво, що в Японії вже випускали подібну собаку до 2006 року, а тепер вирішили зробити нову її версію, з новітніми технологіями. Ціна собаки-робота 1700 доларів, це приблизно 45 тисяч гривень. Але купити інноваційну іграшку можна буде тільки з січня 2018 року.