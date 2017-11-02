Двоє людей загинули у ДТП на Вінниччині

Двоє людей загинули в жахливій ДТП на Вінниччині. Ще троє опинилися в лікарні, зокрема й 11-річний хлопчик. Трагедія сталася неподалік села Людавки. 35-річна жінка за кермом БМВ, почала обгін, але з невідомих причин, не помітила на зустрічній Форда. Удар був такої сили, що автомобілі розлетілися в різні боки!

Від тяжких травм, на місці аварії загинула пасажирка Форда, згодом у медзакладі помер і її чоловік, який був за кермом. Водійка БМВ, її 11-річний син та ще одна пасажирка Форда нині з тяжкими травмами в лікарні.