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Двоє людей загинули у ДТП на Вінниччині

2 листопада 2017, 19:50
Двоє людей загинули у ДТП на Вінниччині

Двоє людей загинули в жахливій ДТП на Вінниччині. Ще троє опинилися в лікарні, зокрема й 11-річний хлопчик. Трагедія сталася неподалік села Людавки. 35-річна жінка за кермом БМВ, почала обгін, але з невідомих причин, не помітила на зустрічній Форда. Удар був такої сили, що автомобілі розлетілися в різні боки!

Від тяжких травм, на місці аварії загинула пасажирка Форда, згодом у медзакладі помер і її чоловік, який був за кермом. Водійка БМВ, її 11-річний син та ще одна пасажирка Форда нині з тяжкими травмами в лікарні.

ДТП, Здоров'я, свідок

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