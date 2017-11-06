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На Львівщині 25-річна жінка народила дитину в номері готелю та викинула її на смітник

6 листопада 2017, 15:22
На Львівщині 25-річна жінка народила дитину в номері готелю та викинула її на смітник

На Львівщині  знайшли тіло новонародженого хлопчика. Поліція з'ясувала, що 25-річна мешканка Жовківського району, народила дитину просто в номері готелю та викинула її на смітник. Наразі триває судово-медична експертиза. Всі обставини події, причини смерті немовляти, а також мотиви вчинку нелюдки встановлюють. Відомо, що в жінки є ще двоє дітей.

Справу розслідують за статтею "умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини під час пологів або відразу після пологів". Горе-матері загрожує до 5 років позбавлення волі.

Здоровье, свідок, Убийства

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