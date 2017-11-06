П’яний мисливець вистрелив у 9-річну дівчинку на Миколаївщині

На Миколаївщині мисливець випадково вистрелив у 9-річну дівчинку. Повідомляють в обласному управлінні поліції. Правоохоронці розповіли, що 67-річний житель села саме повертався з полювання й був напідпитку. Діти побачили чоловіка й попросили порожні гільзи.

Той почав шукати їх у кишенях. У цей час рушниця вистрелила. Дівчинка дістала поранення лівого і правого стегон. Її забрали до лікарні. Правоохоронці вилучили зброю, тривають слідчі дії.