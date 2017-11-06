Нагадати пароль | Реєстрація
Понеділок, 6 листопада 2017
Завантажуй «Свідок» RSS   PDA УкрРус
Найкращі детективи світу

Новини каналу Свідок

Вибрати дату
RSS

П’яний мисливець вистрелив у 9-річну дівчинку на Миколаївщині

6 листопада 2017, 16:00
П’яний мисливець вистрелив у 9-річну дівчинку на Миколаївщині

На Миколаївщині мисливець випадково вистрелив у 9-річну дівчинку. Повідомляють в обласному управлінні поліції. Правоохоронці розповіли, що 67-річний житель села саме повертався з полювання й був напідпитку. Діти побачили чоловіка й попросили порожні гільзи.

Той почав шукати їх у кишенях. У цей час рушниця вистрелила. Дівчинка дістала поранення лівого і правого стегон. Її забрали до лікарні. Правоохоронці вилучили зброю, тривають слідчі дії.

Здоровье, Несчастные случаи, свідок

Новини по темі

Всі новини
Коментарі
Ім'я
Поле обов'язкове для заповнення
Текст
Поле обов'язкове для заповнення
Захист
Ви ввели невірний захисний код

Зараз в ефірі НТН

Серіал "Я - охоронець"
Серіал "Я - охоронець"
Телепрограма

Телебачення для всієї родини

© 2004 — 2017 «Телестудія «Служба інформації». Усі права захищено.

Використання матеріалів з сайту можливе лише за умови гіперпосилання на ntn.ua

НТН входить до складу Inter Media Group Limited

Реклама на сайті | Контакти
Розроблено в Argentum IT Lab