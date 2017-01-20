На Прикарпатті розслідують справу про спробу самоспалення

Похорони замість дня народження. На Прикарпатті сорокадворічний чоловік облив себе бензином і намагався підпалити. Хоча йому це не вдалося, та одяг зайнявся від іскри з плити. Чоловіка шпиталізували. Не приходячи до тями, він прожив ще півдоби. Та врятувати його медики не змогли. Рідні не розуміють причину такого вчинку. Кажуть, чоловік - працьовитий і нещодавно повернувся із заробітків. У поліції відкрили провадження за фактом доведення до самогубства.