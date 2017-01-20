Нагадати пароль | Реєстрація
П’ятниця, 20 січня 2017
RSS   PDA УкрРус
Найкращі детективи світу

Новини каналу Вбивства

Вибрати дату
RSS

На Прикарпатті розслідують справу про спробу самоспалення

20 січня 2017, 12:34
На Прикарпатті розслідують справу про спробу самоспалення

Похорони замість дня народження. На Прикарпатті сорокадворічний чоловік облив себе бензином і намагався підпалити. Хоча йому це не вдалося, та одяг зайнявся від іскри з плити. Чоловіка шпиталізували. Не приходячи до тями, він прожив ще півдоби. Та врятувати його медики не змогли. Рідні не розуміють причину такого вчинку. Кажуть, чоловік - працьовитий і нещодавно повернувся із заробітків. У поліції відкрили провадження за фактом доведення до самогубства.

Обговорити на Facebook
Убийства

Новини по темі

Всі новини
Коментарі
Ім'я
Поле обов'язкове для заповнення
Текст
Поле обов'язкове для заповнення
Захист
Ви ввели невірний захисний код
реклама

Зараз в ефірі

Серіал "Гаваї 5.0 - 6"
Серіал "Гаваї 5.0 - 6"

Далі

Телепрограма

Телебачення для всієї родини

© 2004 — 2017 «Телестудія «Служба інформації». Усі права захищено.

Використання матеріалів з сайту можливе лише за умови гіперпосилання на ntn.ua

НТН входить до складу Inter Media Group Limited

Реклама на сайті | Контакти
Розроблено в Argentum IT Lab