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Яких погодних сюрпризів українцям варто чекати найближчим часом?

11 січня 2017, 21:20
Яких погодних сюрпризів українцям варто чекати найближчим часом?

Україна потерпає від негоди. Наразі в столиці сніг не падає. Однак і танути не поспішає. Мінусова температура створює справжні проблеми. Комунальні служби наче працюють, за останню добу в Києві навіть прибрали 6 тонн снігу. Та от чистять не всюди. Кияни змушені ледь не стрибати через кучугури снігу. Такі погодні умови чи не по всій країні. Добряче снігу насипало у Львові. Там мінус 10. А от на сході країни синоптики від сьогодні прогнозують дощі. Отож, на дорогах буде справжня ковзанка. Новий удар стихії припав на Одесу. Там разом із заметілями не вщухає і вітер. Від сьогодні місто перекрили для вантажівок. Тимчасово припинили і рух позаміського транспорту. Та це все - квіточки, адже за прогнозом, погода має погіршитися ще більше!

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