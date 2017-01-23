Відроджена Шапекоенсе провела перший матч

Вони повернулися на футбольне поле, хоча грати навіть новим складом їм неймовірно тяжко емоційно! У Бразилії клуб Шапекоенсе провів свій перший матч після страшної авіакатастрофи. У листопаді загинула майже вся команда разом із тренерами - загалом 71 людина. І от лише нині на домашній арені фанати знову побачили улюблену команду. Присутніми на стадіоні були і гравці, які дивом вижили під час трагедії. А також рідні тих, для кого той рейс виявився останнім.