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Відроджена Шапекоенсе провела перший матч

23 січня 2017, 22:24
Відроджена Шапекоенсе провела перший матч

Вони повернулися на футбольне поле, хоча грати навіть новим складом їм неймовірно тяжко емоційно! У Бразилії клуб Шапекоенсе провів свій перший матч після страшної авіакатастрофи. У листопаді загинула майже вся команда разом із тренерами - загалом 71 людина. І от лише нині на домашній арені фанати знову побачили улюблену команду. Присутніми на стадіоні були і гравці, які дивом вижили під час трагедії. А також рідні тих, для кого той рейс виявився останнім.

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Катастрофы, Общество

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