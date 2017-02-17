Нагадати пароль | Реєстрація
Субота, 18 лютого 2017
RSS   PDA УкрРус
Найкращі детективи світу

Новини каналу Суспільство

Вибрати дату
RSS

В Україні відсьогодні почав діяти надзвичайний стан в енергетиці

17 лютого 2017, 17:50
В Україні відсьогодні почав діяти надзвичайний стан в енергетиці

Триватиме він місяць. Рада національної безпеки й оборони затвердила заходи, що мають гарантувати енергетичну безпеку країни, та як треба економити запаси вугілля. В областях мають забезпечити наявність пересувних теплогенераторів і створити пункти обігрівання на випадок, якщо теплопостачання таки припиниться. Також РНБО доручила Кабміну переглянути економічну обґрунтованість чинних тарифів на тепло, електроенергію й житлово-комунальні послуги. В уряді запевняють: віялові вимкнення все ж таки неминучі. В регіонах зменшать навантаження на енергосистему в години пік, а саме з 20:00 до 22:00.

Обговорити на Facebook
Общество, Прочее

Новини по темі

Всі новини
Коментарі
Ім'я
Поле обов'язкове для заповнення
Текст
Поле обов'язкове для заповнення
Захист
Ви ввели невірний захисний код

Зараз в ефірі

Серіал "Той, що читає думки - 3"
Серіал "Той, що читає думки - 3"

Далі

Телепрограма

Телебачення для всієї родини

© 2004 — 2017 «Телестудія «Служба інформації». Усі права захищено.

Використання матеріалів з сайту можливе лише за умови гіперпосилання на ntn.ua

НТН входить до складу Inter Media Group Limited

Реклама на сайті | Контакти
Розроблено в Argentum IT Lab