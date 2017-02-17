В Україні відсьогодні почав діяти надзвичайний стан в енергетиці

Триватиме він місяць. Рада національної безпеки й оборони затвердила заходи, що мають гарантувати енергетичну безпеку країни, та як треба економити запаси вугілля. В областях мають забезпечити наявність пересувних теплогенераторів і створити пункти обігрівання на випадок, якщо теплопостачання таки припиниться. Також РНБО доручила Кабміну переглянути економічну обґрунтованість чинних тарифів на тепло, електроенергію й житлово-комунальні послуги. В уряді запевняють: віялові вимкнення все ж таки неминучі. В регіонах зменшать навантаження на енергосистему в години пік, а саме з 20:00 до 22:00.