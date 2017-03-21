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Тернополянка мало не стала секс-рабинею в Польщі

21 березня 2017, 16:25
Тернополянка мало не стала секс-рабинею в Польщі

Тернополянка мало не стала секс-рабинею в Польщі. До сусідньої країни жінка хотіла їхати на заробітки. З сутенеркою її звела подруга. Жінки обговорили всі умови працевлаштування та життя за кордоном. Постраждала пристала до пропозиції про заробіток і почала оформляти документи. Та останньої миті схаменулася і здала вербувальницю правоохоронцям. Нині поліцейські з'совують кількість та паспортні дані інших постраждалих від дій затриманої.

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Общество, Секс и чувства

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