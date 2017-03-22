Угорська громада на Закарпатті зібрала 64 тис. підписів проти мовних квот на телебаченні

Справжній мовний бунт на Закарпатті. Угорська громада зібрала 64 тис. підписів проти мовних квот на телебаченні. А листи передали голові Закарпатської ОДА Геннадію Москалю. Угорці ініціювали збір підписів про недопустимість звуження прав національних меншин на користування рідною мовою. Вони переконують, що подібні законопроекти провокують мовний розкол у країні, міжетнічне протистояння і ворожнечу. Документ повинні передати Петру Порошенку цього тижня. Нагадаємо, 16 березня депутати Верховної Ради проголосували в першому читанні за мовні квоти на телебаченні. "За" законопроект номер 53-13 проголосували 244 нардепи. Документ передбачає обов'язкову українізацію 75% телеефіру