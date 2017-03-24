На Херсонщині затримали сутенера, на якого працювали десятеро дівчат, в тому числі і 12-річна

Змусив до проституції неповнолітню дитину! На Херсонщині затримали сутенера, на якого працювали десятеро дівчат. Наймолодшій було лише 12 років! Спіймали злочинця на гарячому. Він якраз привіз клієнтові двох дівчат, зокрема неповнолітню. За що отримав 1,5 тис. грн. Як з'ясувалося, чоловік працював у таксі, а заразом пропонував пасажирам повій. Усі дівчата були з малозабезпечених сімей і шукали заробіток. Найстаршій було лише 25 років. До слова, майже весь виторг сутенер забирав собі. А в його оселі правоохоронці знайшли зброю та наркотики. Тож тепер за всі свої злочини зловмисник може сісти за ґрати на 15 років.