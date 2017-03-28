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У столичному метро затримали пасажира з арсеналом зброї

28 березня 2017, 16:00
У столичному метро затримали пасажира з арсеналом зброї

На станції "Вокзальній" полісмени затримали хлопця з повною сумкою боєприпасів. Невідомим зацікавився працівник підземки, який і викликав копів. У 22-річного молодика родом із Хмельниччини знайшли дві гранати Ф-1, три РГД-5, сотню патронів, дев'ять запалів та два ножі.

Затриманий запевняє, що все це знайшов у потязі, яким їхав. Правоохоронці вилучили боєприпаси та віддали на експертизу. Чоловікові загрожує до семи років за ґратами.

Контрабанда

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