У столичному метро затримали пасажира з арсеналом зброї

На станції "Вокзальній" полісмени затримали хлопця з повною сумкою боєприпасів. Невідомим зацікавився працівник підземки, який і викликав копів. У 22-річного молодика родом із Хмельниччини знайшли дві гранати Ф-1, три РГД-5, сотню патронів, дев'ять запалів та два ножі.

Затриманий запевняє, що все це знайшов у потязі, яким їхав. Правоохоронці вилучили боєприпаси та віддали на експертизу. Чоловікові загрожує до семи років за ґратами.