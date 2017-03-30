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Відомі подробиці нічної пожежі на лівому березі Дніпра у столиці

30 березня 2017, 19:30
Відомі подробиці нічної пожежі на лівому березі Дніпра у столиці

Попередньо з'ясували, що саме горіло вночі на лівому березі Дніпра у столиці. Біля дачних ділянок на Осокорках зайнялося сміття, очерет та суха трава. Підозрюють, що їх підпалили навмисне. Втім, очікують результатів експертизи.

Вогонь вирував на площі чотири тисячі квадратних метрів і стрімко поширювався. Рятувальникам складно було дістатися місця через болота. Нагадаємо, вчора ввечері киян налякала інформація в соцмережах - начебто впав гелікоптер. Проте надзвичайники запевнили: жодної катастрофи не було.

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