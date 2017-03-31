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Просто поруч зі спальним районом столиці - небезпечне озеро!

31 березня 2017, 23:25
Просто поруч зі спальним районом столиці - небезпечне озеро!

Мешканці одного зі спальних районів столиці вимагають засипати водойму, в яку вже понад шістдесят років скидає відходи Теплоелектроцентраль. Пил від шлаку вітер розносить навколо, й від цього хворіють люди.

Натомість керівництво Теплоелектроцентралі запевняє - цей шлак не містить шкідливих речовин. І вони постійно посипають золовідвал бішофітом - це природній мінерал, який не дозволяє вітру розвіювати пил. А висохлі місця водойми по графіку заливають водою.

Катастрофы, Общество

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