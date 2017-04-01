В машину одеського Дарта Вейдера підклали вибухівку

В Одесі підірвали машину "Дарта Вейдера". За кермом автомобіля був місцевий депутат Жан Ніколаєнко. Саме він багато років удає з себе героя "Зоряних війн". В машині Ніколаєнко був разом із двома малолітніми дітьми. На щастя, ніхто не постраждав.

В автомобілі здетонував невідомий пристрій. Та паливний бак автомобіля залишився цілим. Нині правоохоронці порушили два кримінальні провадження: замах на злочин та умисне вбивство.