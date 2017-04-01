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В машину одеського Дарта Вейдера підклали вибухівку

1 квітня 2017, 21:56
В машину одеського Дарта Вейдера підклали вибухівку

В Одесі підірвали машину "Дарта Вейдера". За кермом автомобіля був місцевий депутат Жан Ніколаєнко. Саме він багато років удає з себе героя "Зоряних війн". В машині  Ніколаєнко був разом із двома малолітніми дітьми. На щастя, ніхто не постраждав.

В автомобілі здетонував невідомий пристрій. Та паливний бак автомобіля залишився цілим. Нині правоохоронці порушили два кримінальні провадження: замах на злочин та умисне вбивство.

ДТП, Здоровье, Убийства

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