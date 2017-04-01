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У Китаї через туман змішалися докупи залізні коні, люди та корови

1 квітня 2017, 22:52
У Китаї через туман змішалися докупи залізні коні, люди та корови

Семеро людей загинули, ще четверо - в реанімації через маштабну аварію в Китаї. Там на трасі не розминулися до сорока автомобілів. Деяких водіїв довелося вирізати, бо від потужного удару машини перетворилися на купу брухту.

Крім людей, постраждали ще й тварини. Одна з вантажівок, яка потрапила в аварію, перевозила корів. Їх обстежують ветеринари. Попередньою причиною зіткнення називають погану видимість через туман.

ДТП, Здоровье

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