У Китаї через туман змішалися докупи залізні коні, люди та корови

Семеро людей загинули, ще четверо - в реанімації через маштабну аварію в Китаї. Там на трасі не розминулися до сорока автомобілів. Деяких водіїв довелося вирізати, бо від потужного удару машини перетворилися на купу брухту.

Крім людей, постраждали ще й тварини. Одна з вантажівок, яка потрапила в аварію, перевозила корів. Їх обстежують ветеринари. Попередньою причиною зіткнення називають погану видимість через туман.